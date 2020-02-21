Під Харковом помер трирічний малюк: батьки не зверталися до лікаря

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Під Харковом сталася трагедія. Померла трирічна дитина. Батьки викликали лікаря, коли вже було пізно. Про це NNS повідомляє з посиланням на kharkov.comments.ua, який, у свою чергу, посилається на у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Згідно інформації, отриманої NNS , дитина 2017 року народження з Пересічної Дергачівського району захворіла. У малюка кілька днів була висока температура. Проте батьки не звернулися до медиків. І тільки 17 лютого, коли дитина втратила свідомість, викликали швидку. Однак, медики вже не змогли допомогти.

За інформацією прес-служби Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на облздрав, сімейний лікар востаннє бачив дитину у серпні 2019 року. Після цього звернень до лікаря не було.

Причину смерті дитини з’ясують після результатів експертиз

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою «природня смерть». Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини справи та чекають на результати експертиз. Крім того у поліції вирішують питання щодо відкриття ще одного кримінального провадження – щодо злісного невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною.