На женщину в поезде упала полка с пассажиром и искалечила ее

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Ужасная история произошла в поезде Киев-Бердянск. Упавшая верхняя полка травмировала женщину. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно информации, полученной NNS , полка не выдержала 80-килограмового пассажира и упала на 60-летнюю женщину. Наталья Манько сильно пострадала.

Пострадавшая рассказала, что возвращалась домой из Киева ночным поездом. Примерно через 20 минут после отправления ей на спину рухнула полка с пассажиром. В результате инцидента Наталья получила тяжелые травмы.

Женщине диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, протрузию (начальный этап образования грыж дисков в позвоночнике) и различные гематомы.

После данного происшествия пострадавшая не может ходить и сидеть. В данный момент она лежит в больнице и ей необходима операция, на которую у Натальи нет средств.

В поезде данный инцидент зафиксировали и выписали соответствующий документ. Наталья Манько намерена обращаться к руководству Укрзализныци, а также в страховую компанию и суд.

Потерпевшая также рассказала, что после происшествия остальные пассажиры начали проверять крепление верхних полок. По словам женщины, она думает, что во время поворота поезда от полки открепился крючок, который ее держит.