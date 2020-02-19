Жахлива аварія під Миколаєвом: пасажирський автобус зіткнувся з фурою

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На Миколаївщині сьогодні, 19 лютого, вночі сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобусу з пасажирами. Про це NNS повідомляє з посиланням на ГУ ДСЧС у Миколаївській області.

Згідно отриманої NNS інформації, 19 лютого о 01:35 на пункт зв'язку 18 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Кривоозерському районі на 296 км автошляху М-05 "Київ-Одеса".

За викликом направлено чергове відділення підрозділу. По прибуттю з`ясувалось, що зіткнулись рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням «Одеса-Київ» (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo.

Внаслідок ДТП постраждали водій та 16 осіб першого транспортного засобу. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували керманича автобусу та передали його бригаді швидкої медичної допомоги. 16 пасажирів із травмами різного ступеню тяжкості направлено до Кривоозерської центральної районної лікарні (15 осіб, у тому числі постраждалий водій) та Любашівської ЦРЛ Одеської області (2 осіб).

Наразі водій перебуває у тяжкому стані в реанімації.

За уточненою інформацією, на ранок, 8 громадян після надання кваліфікованої медичної допомоги покинули лікувальні заклади.

Змінний водій автобусу та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовились.