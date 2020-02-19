Небезпечна рибалка: на Харківщині загинув чоловік, який провалився під кригу

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Як стало відомо NNS, у Харківський області 18 лютого п'ятеро рибалок провалилися під кригу, один з них загинув. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 18 лютого о 12:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під кригу провалились двоє чоловіків.

Подія сталась на місцевому водоймі «Перемога» міста Богодухів Харківської області.

«До місця події негайно вирушило відділення Служби порятунку. На момент їх прибуття було встановлено, що на відстані близько 300 метрів від берега під кригу провалились двоє рибалок, один з яких відразу потонув (чоловік 1967 р.н. мешканець с. Шейчино Богодухівського району). Іншого чоловіка 1963 р.н. мешканця міста Харкова, врятували місцеві мешканці спільно з працівниками ДСНС. Для порятунку рибалки було застосовано гумовий човен та рятівні мотузки. Також рятувальники дістали з ополонки тіло загиблого чоловіка.», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, у ДСНС повідомили ще про один випадок на Харківщині, який також стався 18 лютого — на ставку у с. Вільхівка було врятовано 3 рибалок.

Повідомляється, що під кригу провалилися троє рибалок. Коли рятувальники прибули на місце події стало відомо, що на відстані біля 30 метрів від берега на кризі перерубував чоловік, який провалився і був по груди у воді. Двох інших чоловіків вдалось врятувати рибалкам, які були поруч.

«Щоб врятувати рибалку, котрий вже сильно замерз, рятувальники задіяли пожежні драбини та рятівні мотузки. Діставшись до потерпілого, ДСНСники витягли його з крижаної води та доправили до берега. Усіх трьох чоловіків (один місцевий мешканець та два мешканці міста Харкова) бригадою медиків було госпіталізовано до лікарні міста Харкова», — йдеться у повідомленні.