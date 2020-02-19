В Запорожье взорвали банкомат с помощью воздушных шариков (видео)

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Взрыв был такой силы, что пластиковый фасад здания буквально разлетелся на части. Происшествие случилось около трех ночи, сообщили на сайте Национальной полиции, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Запись с камеры видеонаблюдения в банке опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье". Так, мужчина в маске вломился в отделение, запустил воздух из нескольких шаров внутрь банкомата и присоединил к нему провод. После чего злоумышленник вышел и прогремел взрыв. Затем он с фонариком вернулся забрать награбленное. Сколько денег находилось в банкомате пока неизвестно.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества"и ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают виновного.