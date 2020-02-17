На Днепропетровщине зять убил тещу скалкой и спрятал тело

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В Томаковском районе Днепропетровской области произошла трагедия. 46-летнюю женщину жестоко убил зять. Об этом NNS стало известно из сообщения пресс-службы Никопольского отдела полиции.

Согласно полученной NNS информации, 11 февраля 2020 года в Томаковское отделение полиции поступило сообщение об исчезновении 46-летней женщины. Как сообщил заявитель, женщина несколько дней не выходит на связь.

14 февраля ее тело с признаками насильственной смерти, прикрытое мусором и шифером, обнаружили за домом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению убийства причастен 26-летний зять погибшей.

Правоохранители выяснили, что 5 февраля он приходил к ней домой, чтобы отремонтировать телевизор. Между ними возникла ссора, во время которой нападающий деревянной скалкой нанес потерпевшей многочисленные удары по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Затем подозреваемый вынес тело за дом, бросил в канаву и закопал мусором.

14 февраля следователем по согласованию с местной прокуратурой ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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