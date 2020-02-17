У Харкові біля ТРЦ "Французький бульвар" знайшли вибухівку: що відомо

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Як стало відомо NNS, охоронці торговельно-розважального центру «Французький бульвар» знайшли вибухівку в урні. Про це інформує SuspilneUA з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомляється, що небезпечний предмет виявили в ніч на 17 лютого.

За інформацією поліції Харківщини, поліцейських на місце викликали близько 1:05.

«На місці події правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено... Поліцією вживаються заходи для встановлення та затримання особи, причетної до злочину», — йдеться у повідомленні поліції.Поліція відкрила провадження за статтею «Теракт».

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За словами речниці Московського відділу поліції Евеліни Черепахіної, охоронець вийшов палити на вулицю і звернув увагу на мішечок в урні.

«Коли кидав недопалок до урни, побачив там підозрілий мішечок та викликав поліцію. Це урна з боку паркування», — сказала Черепахіна.

«У смітнику, який розташований близько 2-3 метрів від входу до торговельно-розважального центру у мішечку був знайдений предмет, схожий на вибухонебезпечний. Даний предмет було вилучено та знешкоджено. Внаслідок події ніхто не постраждав. Евакуацію людей та транспорту не проводили», — сказала речниця відділу поліції.

Пізніше в поліції з'ясували, що вибухонебезпечний предмет був створений на основі гранати.

«Те, що можу повідомити: це вибуховий предмет на основі гранати», — сказав речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.