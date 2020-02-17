В Николаеве две супружеские пары устроили драку со стрельбой

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В Николаеве сегодня, 17 февраля, утром две супружеские пары устроили драку со стрельбой посреди города. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Новости N.

Сообщается, что произошел конфликт со стрельбой между водителями и пассажирами автомобилей Toyota Land Cruiser и Lexus IS250.

Со слов очевидцев и участников конфликта, пожилая семья николаевцев на «Ленд Крузере» заезжала на «Макдрайв» за кофе. Прямо возле поворота к «Макдональдсу» был припаркован красный «Лексус» с одесскими номерами, в котором сидели двое молодых людей - парень и девушка.

Водитель «Тойоты» остановился и сообщил девушке, сидевшей за рулем «Лексуса», что ее автомобиль припаркован с нарушением правил. На замечание девушка ответила в грубой форме. Водитель «Тойоты» начал движение и в этот момент послышался какой-то звук — ему показалось, что что-то ударило о его автомобиль. Водитель затормозил и в этот момент из «Лексуса» выскочила девушка и с криками: «Вы мне заплатите за мою машину», подбежала к «Тойоте». Завязалась словесная перепалка. В какой-то момент девушка даже изловчилась и ударила женщину - жену водителя «Тойоты», сидевшую на переднем пассажирском сидении.

К девушке присоединился ее муж, сидевший на пассажирском сидении «Лексуса». Молодой человек выскочил из автомобиля и начал избивать 70-летнего водителя «Тойоты». Пожилой мужчина упал, после чего пассажир продолжил бить его ногами. После избиения николаевец сумел подняться, подошел к машине, взял травматический револьвер, вернулся к «Лексусу» и произвел несколько выстрелов через водительское окно в избивавшего его молодого человека.

Конфликт прекратился только с прибытием наряда патрульной полиции. Полицейские развели конфликтующие стороны и вызвали следственно-оперативную группу Центрального райотдела полиции. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия.