«Коллекторы угрожали убить»: на Днепропетровщине пропал парень, ищут третий месяц

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На Днепропетровщине пропал 25-летний парень, которому угрожали убийством коллекторы. Родные и волонтеры ищут его уже третий месяц. Удалось найти только одежду и следы босых ног. Об этом NNS сообщили волонтеры, принимавшие участие в поисках.

Согласно информации, полученной NNS , Артем Агеев 1994 года рождения, житель села Башмачка Солонянского района Днепропетровской области, сел в маршрутку «Днепр-Никополь» 10 декабря 2019 года вечером. Около 22:00 он вышел из автобуса возле поворота на Башмачку, но домой не пришел. С тех пор о местонахождении Артема родным ничего не известно. Отец и мать сходят с ума и готовы на все – только бы найти сына.

Поисками Артема занимаются полиция, волонтеры, кинологи с собаками. 19 декабря поисковики нашли одежду парня и следы его босых ног в посадке и вдоль одной из дорог Солонянского района. Собаки провели его след около километра, но затем потеряли. Есть информация, что Артема видели голым примерно в этот период в указанном районе.

Волонтер Юлия Супруненко рассказала NNS , что из маршрутки Артем выходил со словами: «Меня ищут и хотят убить коллекторы». Также она сообщила, что у полиции нет зацепок. Правоохранители звонят родителям Артема и спрашивают: «Что будем делать дальше?».

Волонтеры и родные обращаются к каждому, кто читает этот материал за помощью. Просят внимательно присмотреться к фото Артема: возможно, вы где-то видели или увидите этого парня.

Также они обращаются к представителям СМИ с просьбой распространить информацию. Будут рады, если откликнутся телеканалы. Возможно, Артем находится за пределами Днепропетровской области. Важно, чтобы о ситуации узнало как можно большее количество людей.

Приметы Артема Агеева: на вид — 25-30 лет, рост — 178 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, овальное лицо.

Был одет: в болоньевую пуховую куртку кофейного цвета до пояса, джинсы синего цвета, черные кроссовки.

При себе имел: рюкзак темного цвета, мобильный телефон Leeco.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Агеева Артема Витальевича. Просят срочно позвонить по телефонам: «102» или (097) 2832458, (067) 433-69-69, (068) 413-92-98, (073) 142-10-39. За ценную информацию обещают денежное вознаграждение.

Пожалуйста, распространите максимально эту информацию.