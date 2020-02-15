На Волыни умерла восьмилетняя девочка, чей биологический возраст составлял 70 лет (видео)

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В Волынской областной детской больнице скончалась восьмилетняя Аня Сакидон. Она была одной из двоих детей в Украине с редкой болезнью преждевременного старения - синдромом Хатчинсона-Гилфорда.

Об NNS узнал от журналистов издания "Вісник", который ссылается на директора Волынской областной детской больницы Сергея Ляшенко.

Аня была родом из маленького села Качин в Камень-Каширском районе Волынской области.

"Ее биологический возраст "накрутил" на целых 70 лет. Страшная болезнь каждый прожитый ребенком год засчитывала за 8-10. Всего в нашей стране двое малышей с таким недугом, и обе - девочки. А во всем мире зафиксировали около 100 случаев такой болезни", - сказал медик.

Погубивший девочку синдром Хатчинсона-Гилфорда также известен под названием "прогерия". Больные этим недугом отличаются характерной внешностью: у них низкий рост, относительно крупная голова и уменьшенную лицевую часть черепа.

По словам Ляшенко, прогерия не лечится, так как обусловлена генетической мутацией. Ее последствия ужасны для ребенка: тело изнашивается стремительными темпами, преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы. Маленькие пациенты страдают от недугов людей преклонного возраста.