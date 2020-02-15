У Житомирі народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів (відео)

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Зріст немовляти 60 сантиметрів. У 38-мирічної породіллі це вже треті пологи, але попередні діти народжувались майже вдвічі меншими. Новонароджена дівчинка здивувала не лише її сім'ю, а й медиків.

Подробиці цієї події, NNS дізнався з сюжету журналістів ТСН. Лікарі хоч і бачили, що дитина велика, але до кінця не розуміли наскільки. "На третьому УЗД сказали, що дитина велика. Мало б бути чотир кілограми. Ну, 4200", - каже породілля Ольга Кареліна.

Жінка народила природним шляхом. Медики кажуть, що вони завершилися нормально для мами і дитини

Діти з такою вагою в Житомирському обласногу перинатальному центрі з'являються лише кілька разів на рік, кажуть медики. Хлопчиків і дівчат серед них порівну. "Це залежить від багатьох факторів. У першу чергу - це генетика. Якщо в родині були великі діти, то вони і будуть народжуватися великими", - пояснила завідувачка пологовим відділенням Житомирського обласного перинатального центру Марина Тищенко.

Лікарі кажуть, що до року дівчинка розвиватиметься швидше однолітків і може важити на два кілограми більше. З віком ця різниця зникне і ніхто не здогадається, що дитина народилася з такою вагою. "5 260 вага при народжені - це гігантська дитина. Наразі дитина абсолютно стабільна", - розповіла завідувач відділення новонароджених Житомирського обласного перинатального центру Наталія Мадзьгун.

Породілля Ольга розповідає, перші її діти народжувалися на два кілограми менші. Нині їм 18 та 10 років. Дівчинку назвали Катею, бо так наснилося татові. Лікарі прозвали її Катериною Великою. За кілька днів дівчинку з мамою вже випишуть додому, де на них з нетерпінням чекає вся родина.