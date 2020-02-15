"Наливайки" крышуются правоохранителями, поэтому мэр решил использовать нестандартные методы борьбы

- 15 лют. 2020
- 3205
Завантажте мобільний додаток сайту
В Днепре продуктовый магазин “Градус“, занимающийся торговлей алкоголем, сегодня утром заблокировали бетонными блоками. Об NNS узнал из сообщения, которое сделал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в фейсбук.
По словам градоначальника, точка торгует водкой круглосуточно, несмотря на запреты городских властей, и продает спиртное даже детям. Филатов отметил, что на это заведение поступает до 60% всех жалоб от граждан, однако “наливайку“ крышуют “правоохранители всех мастей“, и у нее есть лицензия ГФС.
Ребята, если я уже лично в вас вцепился, то я вас за@бу. Даже если на меня возбудят ещё штук пять дел “за самоуправство“,
- написал мэр Днепра.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!