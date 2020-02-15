"Наливайки" крышуются правоохранителями, поэтому мэр решил использовать нестандартные методы борьбы

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В Днепре продуктовый магазин “Градус“, занимающийся торговлей алкоголем, сегодня утром заблокировали бетонными блоками. Об NNS узнал из сообщения, которое сделал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в фейсбук.

По словам градоначальника, точка торгует водкой круглосуточно, несмотря на запреты городских властей, и продает спиртное даже детям. Филатов отметил, что на это заведение поступает до 60% всех жалоб от граждан, однако “наливайку“ крышуют “правоохранители всех мастей“, и у нее есть лицензия ГФС.