Изощренная месть брошенной девушки в Киеве (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

В сети появилась необычная история о том, как в Киеве, якобы брошенная своим парнем девушка, совершила своеобразную месть, которая как выяснилось имеет продолжение.

Об инциденте NNS узнал от журналистов «Обозревателя», которые ссылаются на пост журналистки и жительницы города Екатерины Зиновиевой, который она опубликовала на своей странице в Facebook. Она в шутку дала совет парням, которые бросили своих девушек перед Днем святого Валентина, 14 февраля, – удостовериться, забрали ли они у своих бывших "половинок" ключи.

Очевидица опубликовала диалог, который произошел между главной героиней истории и правоохранителями.

– Так, а на каком основании вы меня задерживаете? – спрашивает заплаканная, но счастливая блондинка у полиции.

– Загрязнение города Киева, – отвечают ребята в форме.

– Да, а что? Он меня бросил – я бросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают, – уже шире улыбается блондинка.

По словам журналистки, в руках девушки еще был ноутбук, который, та, вероятно, пожалела. Другая же "судьба" была у камеры.

Позже в сети появилась совсем другая версия истории. Согласно ей, главная героиня – якобы психически нездоровая, а выброшенные вещи – не бывшего парня, а арендодателя.

А сама автор поста о мести бывшему парню написала, что не могла знать, говорила ли девушка полицейским правду после инцидента.

А вот что пишут очевидцы в соц-сети