В Днепре слепили из снега полицейское авто: на вызов приехали патрульные

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В Днепре неизвестные слепили из мокрого снега полицейскую машину и вызвали переполох. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Информатор.Днепр.

Согласно полученной NNS информации, автоснеговик не уступал по габаритам реальной машине. Кроме того, авторы шедевра раскрасили его при помощи баллончика, чтобы максимально приблизить к оригиналу.

Вскоре в местную полицию поступил звонок от девушки. Она сообщила, что на улице Холодильной стоит брошенный патрульный автомобиль, полностью покрытый снегом. По указанному адресу был направлен экипаж. Правоохранители обнаружили снежную скульптуру, а вот заявительницы на месте вызова не оказалось.

Инспекторы сообщили в дежурную часть о ложном вызове и продолжили патрулирование города. До сих пор неизвестно, действительно ли звонившая девушка перепутала снеговик с настоящей машиной или же она – член команды шутников, затеявших всю эту историю.

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