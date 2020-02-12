Обшуки в "Київметробуді": СБУ вилучила документи та електронні носії інформації (фото)

- 12 лют. 2020
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Вчора NNS повідомляла про обшуки у ПАТ«Київметробуд» та АБ «Укргазбанк», сьогодні нам стало відомо, що в ході обшуків СБУ вилучила фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на київський житловий масив Виноградар», — сказано в повідомленні.
У межах розслідування кримінального провадження слідчі СБ України провели обшуки, зокрема в КП «Київський метрополітен», ПАТ «Київметробуд», в їх структурних підрозділах, в АБ «Укргазбанк» та його відділеннях, а також за місцями проживання службових осіб організацій. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації.
Наразі досліджується факт можливого заволодіння держкоштами, виділеними на будівництво метрополітену, в тому числі через безпідставне розміщення 1,7 млрд гривень на депозитних рахунках у банківській установі.
За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 млн гривень за відсотками по депозиту.
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