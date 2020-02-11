Вывезли на кладбище: в Умани водителя проучили за то, что выгнал детей погибшего АТОшника

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Маршруточник в Умани отказался везти детей погибшего бойца АТО Дмитрия Пожарского даже после того, как они показали ему удостоверения, гарантирующие бесплатный проезд.

За несовершеннолетних из пассажиров автобуса никто даже не заступился, все равнодушно смотрели, как взрослый выгонял детей скончавшегося на Донбассе защитника Украины.

Об инциденте в Facebook сообщила ВО "Свобода". Сообщается, что дети при себе имели специальные удостоверения, наличие которых дает им право на бесплатный проезд. Но аргументом для маршруточника это не стало, и он выгнал их из салона автобуса.

Местные активисты разыскали собственника маршрутки и все ему рассказали. После этого хама-водителя уволили. Но и на этом для маршруточника история не закончилась, и он наверняка на ожидал, что дело примет такой поворот.

Его не просто заставили извиниться перед семьей Пожарского, но и привезли на могилу погибшего Героя.

Кстати, в Сети под постом развернулись настоящие баталии по поводу случившегося. Многие участники обсуждений говорили, что подобные маршруточнику люди ничего не поймут. Однако подчеркивали, что на проблему надо обращать внимание, дабы другие думали и им неповадно было совершать подобное.

Ведь сегодня известно множество случаев, когда маршруточники открыто выгоняли не только детей АТОшников, но и их пожилых родителей, цинично заявляя при этом, что их на войну никто не посылал.

"Вибачився????? А він хоч уявляє, який "рубець" залишив на сердечках тих діток. Це вони запам'ятають назавжди. Може і загартовує то душу, але .....то "болить";

"Дякую за небайдужість! Прикро за людей у маршрутці";

"Треба було б ще на передову відправити, окопи рить! Молодці!!!"

"А ті що сиділи і мовчали, ще більша скотобаза", – пишут в обсуждениях.