В Києві побили ветерана: серед нападаючих був чоловік з депутатським значком (відео)

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В Києві на Березняках водії та пасажири двох авто напали на ветерана Миколу Ворошнова та побили його. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку постраждалого у Фейсбуці.

Микола Ворошнов розповів, що він їхав по головній дорозі, коли з-під-знаку «Поступись дорогою» йому напереріз вилетіло авто. Ветеран почав сигналити, виказуючи своє обурення. Після цього його підрізали і учинили розправу.

Микола Ворошнов зазначає, що люди в авто були представницької зовнішності та зі зброєю. У одного з них на лацкані піджака був депутатський значок.

Чоловік пише:

«Ну що ж, буває. Прикро, шо не один на один, а тулили мене цілим стадом.

Сталося це у Києві, на Березняках перед виїздом на Дарницький міст, об 11.00. Я їхав по головній, а воно вискакувало з-права з-під знаку «Поступись дорогою». Довелося витормажуватись. Почав йому сигналити, вказуючи цим своє незадоволення подібною поведінкою на дорозі. Підрізавши мене, авто затормозило, з нього вискочили двоє. Водій: представницької зовнішності, з депутатським значком на відвороті піджака, а з пасажирського місця - охоронець у плащі з «вухом», який одразу «обозначив» наявність вогнепальної зброї. Нетривала перепалка на підвищених типу: «кому ты сигналишь» та «ты вообще знаешь с кем общаешься». Зупинились ще одне авто, здаєть Х5, там ще двоє...

І тут як почало мені «прилітати» з різних сторін. Точно так, прям «в ціль». Добре, що встояв на ногах, бо ці могли б почати «піднімати» з носака... Здається, до мого великого сорому, я навіть не «відповів», але це не точно...

Добрих стусанів отримав. Давно так не відгрібав. Аж ностальгія.

Повно «юшки», половинка зуба, ну і розвалили трохи губи, особливо з середини. Нормально так поприлітало. Але обличчя пройшло випробування на міцність.

Поліцію не викликав, ніяких заяв не писав, не вірю я в наше правосуддя, маю на це підстави.

Десь з годину просидів на сайті Верховної ради, намагаючись знайти «знайому» пику. Так шо б «це точно він» - ні, нічого. Я взагалі обличчя погано запам'ятовую, а тут ще й по голові били, тож.

По автівці: чорний джип, здається Порше Кайєн (можливо Рендж), номерний знак - тільки цифри пам'ятаю: 7747...без букв та точної марки авто - майже неможливо встановити точного власника.

Шукаю тебе, провладна потвора!

Якщо ти - ЧОЛОВІК, дай потриматись тобі за горло, один на один!!! А потім і твоїм псам хвоста понакручувати, по одному, по чесному, по чоловічи!

П.С. там зупинялися інші машини, напевно знімали на телефони. Якщо натрапите на відео, яке допоможе встановити особи - дайте знати.

Дякую дівчині-водію, яка дала мені цілий бідон чистої води, щоб я привів себе до тями та змив кров».