«Квадратная голова от побоев»: малыша зверски избивала мачеха

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В Винницкой области вынесли приговор женщине, которая жестоко избивала маленького пасынка. Об этом NNS сообщает со ссылкой на газету «Факты».

Согласно полученной NNS информации, шокирующий случай произошел год назад. Пассажиры электрички, следовавшей в Винницу, увидели маленького мальчика, на лице которого были огромные гематомы, фактически полностью закрывавшие оба глаза ребенка. Малыша сопровождали двое взрослых — мужчина и женщина, которые вели себя достаточно странно. Едва к ним приближался кто-то из пассажиров, они начинали закрывать ребенку лицо, чтобы никто не смог увидеть огромных синяков.

На железнодорожной станции Козятин в вагон вошел контролер. Именно он и вызвал полицию. Мужчину, женщину и ребенка высадили на станции и удерживали до тех пор, пока не приехали оперативники. Сюда же по вызову приехали и медики. В Козятинской районной больнице журналистам рассказали, что врачи были шокированы.

«Когда мы приехали на железнодорожную станцию, то увидели, что вокруг двоих взрослых и одного мальчика собралось достаточно много людей, — рассказывала фельдшер. — Они кричали: «Смотрите, они избили ребенка!» Уже после того, как мы подошли ближе, увидели мальчика лет шести. На его теле, казалось бы, не было живого места: он был весь в ссадинах. Но самый большой шок мы испытали, взглянув на лицо мальчика. Вокруг глаз у малыша были такие огромные гематомы, что он, скорее всего, не мог видеть. И голова была буквально «квадратной» от побоев. Сам ребенок еле держался на ногах. Его нужно было срочно госпитализировать.

Уже в больнице мы констатировали, что у маленького пациента из-за побоев произошел отек мозга. То, что ребенка именно избили, причем с особой жестокостью, у нас сомнений не было. Хотя женщина, сопровождавшая малыша и назвавшаяся его мачехой, утверждала, что пасынок упал с тумбочки, когда хотел поймать кота. Эти следы на теле — не из-за падения. К тому же мы обнаружили и старые ссадины. Видимо, малыша били часто".

Вскоре полиция задержала мачеху. Ей было предъявлено обвинение в пытках ребенка. Хотя она своей вины не признавала и все валила на гражданского мужа — Руслана.

Родной отец 6-летнего Вани Руслан пояснил в полиции, что он является участником АТО. Долгое время ему было неизвестно, что у него есть сын, так как он развелся со своей бывшей женой Снежаной, не зная, что она была беременна. О сыне ему рассказала бывшая теща, после того как Снежана попала в тюрьму. Кстати, ребенку доставалось и от родной матери: она выгоняла мальчика на мороз в одних трусиках.

Руслан твердо решил забрать к себе сына. ЧП произошло, когда отца мальчика не было дома. Он поехал к своей маме, чтобы привезти для сына теплые вещи. Когда вернулся, сожительница его встречала возле электрички, как ни в чем не бывало. И лишь дома Руслан увидел своего избитого сына.

— Я спрашиваю: «Кто тебя побил?», — вспоминает Руслан. - А Ваня говорит: «Мама». Ну я и вломил ей.

Удивительно, но, несмотря на плачевное состояние ребенка, ни родной отец, ни мачеха не стали вызывать врача. «Я боялся, что Люду посадят», — признался на допросе Руслан. Мужчина отправил сожительницу в аптеку, чтобы она купила какую-нибудь мазь от синяков. И лишь утром, когда лицо ребенка стало синим и опухло так, что мальчик не мог открыть глаза и говорить, Руслан и Людмила решили отвезти малыша в больницу в Винницу.

Как сообщили журналистам в полиции, Людмила сразу невзлюбила пасынка и избивала его всякий раз, когда гражданского мужа не было дома. Синяки на лице ребенка видели и соседи. Но мальчик не признавался, что его бьют, а все время говорил, что упал. Во время следствия некоторое время мачеха могла посещать ребенка в больнице, так как не сразу была арестована. Однако Ваня при виде мачехи плакал и закрывал лицо руками. Когда пришло время выписки, Ваня наотрез отказался возвращаться домой и заявил, что будет жить в школе.

Козятинский районный суд приговорил Людмилу к двум годам лишения свободы. Однако, учитывая время содержания в следственном изоляторе, ее отпустят домой через год.