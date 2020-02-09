В Днепре маршрутчик шокировал пассажиров своей ездой (видео)

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В Днепре люди возмущены поведением водителя в маршрутке №51. Мужчина, находясь за рулем в движении, смотрел художественный фильм по мобильному телефону. Смартфон маршрутчик ловко держал в руке.

О таком действии водителя общественного транспорта сообщили в Telegram-канале "Днепр сейчас".

После публикации видео в соцсетях, на ролик отреагировал глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. Он сообщил, что водителя маршрута №51 наказали - ему объявили выговор.

Также Тонконогий отметил, что на предприятии провели внеплановый инструктаж по правилам техники безопасности и пользованию гаджетами на рабочем месте со всеми водителями, такая ситуация повторится не должна.