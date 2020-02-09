На Херсонщине подросток раскрыл тяжкое преступление

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Сообщение о том, что в одном из сел Ивановского района совершено убийство 29-летнего местного жителя поступило в милицию вчера около 16:00. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, полицейских вызвала секретарь Ивановского поселкового совета.

Женщина сообщила, что к ней обратилась местная жительница вместе с 14-летним сыном, который настаивал, что увидел тело соседа. Парень зашел к нему в гости, но дверь открыл незнакомый человек и сказал, что его сосед уехал к родственникам. Когда парень покидал дом увидел на диване якобы тело человека, накрытое одеялом, а рядом лежал нож. Следственно-оперативная группа сразу выехала на вызов.

На месте полицейские вошли в дом через открытую дверь, но дома никого не было. Правоохранители услышали шум в комнате и обнаружили мужчину под диваном. В ходе общения с ним полицейские выяснили, что это знакомый хозяина дома, он уже несколько дней гостит у друга, но вчера хозяин дома неожиданно уехал к сестре. А на диване под одеялом лежала капуста, а не его тело.

Полицейские усомнились в правдивости слов мужа и решили проверить дом и не ошиблись. Владельца дома нашли в погребе завернутого в ковер с резаной раной на шее. Выяснилось, что два дня назад владелец дома, вместе с гостем распивали спиртное. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил хозяина в шею. Поняв, что натворил, злоумышленник не придумал ничего лучше, чем завернуть убитого в ковер и отнести в подвал.Как сообщил начальник Ивановского отделения полиции Игорь Кузьменко, следователи задержали 33-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Источник: ХерсонОнлайн