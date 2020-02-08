В Запорожье семейная пара устроила дебош в аэропорту

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Вчера 7 февраля, в Запорожье произошел неприятный инцидент в местном аэропорту. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Суббота-плюс.

Согласно информации, полученной NNS , из Египта прибыл самолет, на борту которого находилась семейная пара, предположительно в нетрезвом состоянии.

После приземления самолета муж и жена видимо спешили поскорее покинуть здание аэропорта. Поэтому они решили самостоятельно разгрузить свой багаж со спецтраспорта, не дожидаясь пока его выгрузят на ленту.

Когда сотрудники пограничной службы сделали туристам замечание, мужчина отреагировал агрессивно, а женщина и вовсе толкнула сотрудницу погранслужбы, которая упала и сильно ударилась.

Пограничницу госпитализировали. Она обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений. На нарушителей составлены административные протоколы по ст. 185-10 КУоАП. Данная статья предполагает штраф, исправительные работы или арест до 15 суток.