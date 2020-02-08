18-річна дівчина застрелила інструктора тиру в Полтаві (фото, відео)

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7 лютого в Полтаві сталося жахливе вбивство. 18-річна дніпрянка застрелила інструктора тиру. Про це NNS дізналася з повідомлення Національної поліції у Полтавській області.

Згідно отриманої NNS інформації, вчора, 7 лютого, близько 13-ї години до поліції Полтави надійшла інформація, що в місцевому тирі, розташованому по вулиці Пилипа Орлика, з вогнепальної зброї смертельно поранено інструктора.

Під час роботи на місці події слідчо-оперативна група встановила, що смертельні поранення працівникові тиру спричинила 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра.

– Дівчина жителька міста Дніпра. У тирі вона була не вперше, раніше теж сюди навідувалася. Сьогодні відвідувачка прийшла та кілька разів вистрелила в працівника тиру. Чоловікові одразу намагалися надати реанімаційну допомогу та, на жаль, він помер на місці, – прокоментував Юрій Сулаєв, речник Полтавської обласної поліції.

За фактом умисного вбивства 64-річного полтавця розпочате досудове розслідування.

Наразі дівчиніповідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7-ми до 15-ти років.

З місця події вилучили речові докази. Обставини та мотиви даного злочину встановлює слідство.

Також до Єдиного реєстру внесли відомості за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Тривають слідчі дії.