На Запоріжжі водій на швидкості зніс візочок з немовлям! (відео моменту ДТП)

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7 лютого, в Енергодарі Запорізької області, близько 12.00 на Алеї троянд сталася страшна аварія. Водій легкового авто на великій швидкості збив дитячий візочок з 3-місячною дитиною! Про це NNS стало відомо з повідомлень у місцевих ЗМІ.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі відомо, що жінка з візочком переходила дорогу біля школи. Йшла вона, згідно правил дорожнього руху, по пішохідному переходу. Машини зупинилися, щоб пропустити їїї. Як раптом легковий автомобіль «Славута», за кермом якого знаходився чоловік 1971 року народження, на високій швидкості збив візочок з маленькою дитиною, буквально протаранивши його і вирвав з рук бідолашної мами. Візочок з немовлям відлетів на десятки метрів.

Відео: Громадський контроль м.Енергодар

Малюка оперативно доставили до Енергодарськоі лікарні. Стан дитини оцінили лікарі. На щастя, важких травм хлопчик не отримав.

Як з’ясувалося, водій перебував в нетверезому стані. Поліцейські відвезли його в медустанову на огляд на стан сп’яніння. Результат показав 1,83 проміле.