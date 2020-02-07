Сотрудники ДТЭК переехали ногу абоненту: пострадавший

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Житель Кривого Рога Сергей Подлубный заявил, что сотрудники ДТЭК переехали ему ногу. Об этом NNS стало известно из сообщения мужчины в официальном паблике компании «Электроснабжение Днепропетровской области».

Сергей Подлубный написал, что сегодня, 7 февраля, около 13:30 сотрудники ДТЭК приехали проводить ремонтные работы к нему домой, но потом решили просто замерить напряжение в сети. Судя по всему, между клиентом и сотрудниками возник конфликт. В итоге, по словам Сергея, ремонтники переехали ему ногу и покинули адрес вызова.

В ДТЭК пообещали разобраться в этом неприятном инциденте.

Следует отметить, что у многих жителей Днепропетровщины регулярные проблемы с качеством подачи электроэнергии. Это касается и Кривого Рога, и Каменского, и Днепра, и Никополя, и Марганца, и других населенных пунктов. В частности, у людей постоянно скачет напряжение, из-за чего выходит из строя техника. Также нередко жители сидят без света по причине аварий или плановых работ, которые проводятся круглый год. Поэтому нервы у многих на пределе.