У Харкові серед білого дня зґвалтували хлопчика

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Затягнув у свій будинок і поглумився. В Основ'янському районі Харкова, 45-річний чоловік згвалтував 14-річного підлітка. Надзвичайна подія сталася 6 лютого близько 14:30, повідомили в прес-службі Нацполиции.

Правоохоронці оперативно розшукали маніяка. Він затриманий та поміщений в СІЗО. Речові докази зібрані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Злочинцеві загрожує до 12 років в'язниці.