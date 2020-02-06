На Запоріжжі через негоду перекинулася маршрутка (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Мелітопольському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобусу. Про це NNS дізналася з повідомлення прес-служби поліції Запорізької області.

«6 лютого близько 07:30 на 459 кілометрі автошляху «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» водій пасажирського мікроавтобусу «Mercedes Sprinter», чоловік 1973 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, потім на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в момент ДТП в салоні знаходилось шестеро пасажирів, четверо мешканців Приазовського району та двоє мешканців Мелітополя.

Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та самостійно звернулись за медичною допомогою. П’ятьох з них госпіталізовано до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

У зв’язку з погіршенням погодних умов на території України, поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, бути обережними і уважними та утриматись від поїздок на великі відстані.

Читайте ще: На Одещині через негоду перекрили деякі дороги.