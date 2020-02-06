На Одещині через негоду перекрили деякі дороги

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Як стало відомо NNS, в Одеській області в зв'язку з погіршенням погодних умов тимчасово закрили рух автотранспортних засобів на деяких дорогах державного значення. Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на Службу автомобільних доріг в Одеській області.

Зокрема, рух автотраспорту тимчасово закритий на наступних автомобільних дорогах загального користування державного значення:

М-15 Одеса- Рені (на м. Бухарест), км 117+000- км 306+149;

Т-16-06 КПП"Виноградівка"- Болград-/М-15/, км 0+000 - км 48+831;

Т-16-08 Болград-Кубей-Арциз, км 0+000-км 80+140;

Т-16-10 /Н-33/-Приморське-Жовтий Яр-Татарбунари, з під'їздом до смт.Сергіївка, км 0+000 - км 82+582;

Т-16-32 КПП "Нові Трояни" - Кубей, км 0+000 - км 23+000.

Як зазначили у Службі, рух закрили через погіршення погодних умов: сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с, хуртовинами, відсутності видимості та температурою повітря до -3°С.

Інформацію про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту обіцяють надати додатково.

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