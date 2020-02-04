В Чернигове лжецелителя-убийцу приговорили к 15 годам тюрьмы

Завантажте мобільний додаток сайту

В Чернигове провел суд над «потомственным магом», который убил во время проведения оккультного обряда молодых супругов из Киева. Об этом NNS узнал из материала на сайте «Факты».

Согласно информации, полученной NNS , лжецелитель зарезал 27-летних Ольгу и Виталия Зубенко и закопал их рядом с домом своей сообщницы в селе Шаповаловка Черниговской области.

Это громкое преступление произошло в июне 2017 года. Родные бросились разыскивать Ольгу и Виталия. Обращались в полицию, размещали объявления в соцсетях, обзванивали больницы и морги. А через неделю тела молодых супругов нашли сотрудники полиции. Задержанный по подозрению в убийстве 42-летний мужчина (к которому, как выяснилось, ездили за исцелением люди со всей Украины) признался, что убил супругов ради денег. Знал, что Ольга и Виталий собирали на квартиру. Сразу после убийства вместе со своей помощницей он приехал к ним домой в Киев и забрал деньги. Кроме того, снял деньги с их счетов.

Лжецелителя приговорили к 15 годам лишения свободы, а его сообщнице дали 11 лет заключения. За время, пока шло следствие и суд, выяснилось немало шокирующих подробностей. Оказалось, что к преступлению «маг» и его помощница тщательно готовились. Заранее вырыли яму, в которой планировали закопать тела своих жертв. А чтобы Ольга и Виталий не передумали приезжать к ним в Шаповаловку, напугали их анонимной sms-кой, якобы присланной от человека, который навел на них порчу.

Через неделю тела молодых супругов нашли в селе Шаповаловка Черниговской области. Их убили и закопали на свиноферме. По подозрению в убийстве задержали местного жителя, который пригласил супругов к себе, пообещав вылечить их от бесплодия.

По словам правоохранителй, сначала полицейские вышли на след сообщницы «колдуна». Женщину задержали недалеко от места происшествия. Самого подозреваемого взяли на базе отдыха в Черкасской области, куда он успел уехать. У задержанных нашли целый арсенал мистической атрибутики: литературу по магии и загробной жизни, амулеты и вылепленную из воска фигурку куклы вуду. В яме, где были закопаны тела супругов, полицейские обнаружили фотографии бывшего мужа сообщницы «колдуна».

- Думаю, его сгубила жадность, — рассказывал после убийства знакомый лжецелителя. На своих клиентах он неплохо зарабатывал. К нему обращались разные люди, в том числе и очень обеспеченные. Несмотря на то, что на дворе 21-й век, в магические ритуалы верят сотни человек. Скорее всего, эти супруги должны были стать очередными клиентами. Но когда они сказали, что уже почти собрали деньги на квартиру в Киеве, он не смог устоять перед соблазном.