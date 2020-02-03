В Киеве заметили медиков в костюмах химзащиты. Фото

Завантажте мобільний додаток сайту

В Киевн местные жители заметили необычную бригаду медиков. Врачи облачились в костюм химзащиты, а лицо было прикрыто респиратором. Фотографией поделились в телеграм-канале Протесты в мире 1 февраля.

Необычную бригаду скорой помощи сфотографировали в Соломенском районе возле больницы на Воздухофлотском проспекте, отмечает издание Vgorode.

Канал также опубликовал сообщение от читателя из Запорожья, который утверждает, что тесно связано с системой здравоохранения области. Он заявил о сокрытии подозрения на китайский коронавирус.

"Вчера-позавчера поступил вызов. Скорая приехала. У человека температура 39, кашель и другие признаки возможного коронавируса. Работник скорой испугался того, что его могут поместить на карантин на две недели и не зарегистрировал подозрение на коронавирус. И да, на вопрос о том, был ли больной в Китае, был получен положительный ответ", - заявил он.