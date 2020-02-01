Епічна ДТП: зіштовхнулися Запорожець і Lexus

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«Анекдотична ДТП» сталася під Києвом. Не поділили дорогу Запорожець і Lexus. Про це NNS дізналася з повідомлення на сайті Автотема, який посилається на 04597.com.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , ЗАЗ-968 і Lexus RX зіткнулися на в’їзді в Ірпінь з боку Бучі. Судячи з усього, хтось вирішив проскочити на заборонний сигнал світлофора.

На щастя, обійшлося без жертв, але обидва автомобілі пошкоджені досить серйозно.