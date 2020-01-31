В Никополе нашли труп утопленника: помогите опознать (фото)

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В Никополе нашли мужской труп утопленника. Об этом нам сообщили в пресс-службе Никопольского отделения полиции. Правоохранители просят помочь установить личность человека.

Согласно полученной нами информации, труп обнаружили сегодня, 31 января, в акватории Каховского водохранилища в районе переулка Ударный. Сообщается, что признаком насильственной смерти не выявлено.

У умершего вставлен подключичный катетер, также на нем надет памперс.

Мужчина одет в резиновые тапочки синего цвета, черные носки, синие джинсы навыворот, спортивные штаны, рубашку в клетку темно-синего цвета.

Волосы на голове отсутствуют.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об этом человеке, просят позвонить по телефонам: 0668552239 или 102.

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