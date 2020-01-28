Столичний поліцейський платив за оральний секс, щоб викрити бордель

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Печерський суд призначив власниці стриптиз-клубу «Аеро», що у Києві, 4 роки позбавалення волі умовно. В організації борделю жінку викрив поліцейський під прикриттям, який сам користувався послугами дівчат. Про це повідомляє Наш Київ з посиланням на «Судовий репортер».

«18 вересня 2019 року 00 год. 10 хв. агент правоохоронних органів зайшов до стриптиз клубу «Аеро», що на 2-му поверсі готелю «Салют», в Києві по вулиці І.Мазепи, 11-Б. Він заплатив танцівниці 1 тисячу гривень за приватний танець і 5 тисяч за послуги орального сексу», — йдеться в повідомленні.

Таким чином правоохоронці з'ясували, що в стриптиз-клубі «Аеро» також надають послуги сексуального характеру за гроші. Дівчата-танцівниці залишали гроші в коробці у гримерці і записували кількість коштів. Після зміни половину грошей, яку було зароблено, ділили між дівчатами, а решту — 50% доходу забирала господиня закладу.

Власниці клубу інкримінували ч.2 ст.303 ККУ — втягнення у заняття проституцією кількох осіб.

Злочин карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Обвинувачена визнала провину і уклала угоду з прокурором. Відтак їй призначили 4 роки позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки.