Одеситка подожгла себя на улице (видео)

28 січ. 2020
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В Одессе на улице Ольгиевской женщина пыталась покончить жизнь самоубийством и чуть не спалила себя на улице. Об этом сообщает "Подслушано Одесса" в Facebook. 

"Крикнув, что она устала жить, женщина подожгла себя. Ритуал самосожжения остановили соседи, которые потушили её и передали пострадавшую медикам", - отмечается в сообщении. 

Инцидент запечатлен на видео в черно-белом качестве. На записи видно, как сразу несколько мужчин выбежали на помощь загоревшейся женщине. 

Автор: Администратор

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