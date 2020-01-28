Одеситка подожгла себя на улице (видео)

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В Одессе на улице Ольгиевской женщина пыталась покончить жизнь самоубийством и чуть не спалила себя на улице. Об этом сообщает "Подслушано Одесса" в Facebook.

"Крикнув, что она устала жить, женщина подожгла себя. Ритуал самосожжения остановили соседи, которые потушили её и передали пострадавшую медикам", - отмечается в сообщении.

Инцидент запечатлен на видео в черно-белом качестве. На записи видно, как сразу несколько мужчин выбежали на помощь загоревшейся женщине.