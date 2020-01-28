Месиво из железа. Масштабное смертельное ДТП произошло под Одессой (фото, видео очевидца)

- 28 січ. 2020
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Вчера, 27 января, на трассе Киев-Одеса случилось масштабное смертельное ДТП. На дороге образовалось месиво из покореженных автомобилей. Об этом NNS узнал из сообщений СМИ.
Согласно полученной NNS информации, утром 27 января столкнулись более десяти автомобилей – среди них рейсовый автобус с пассажирами и грузовики. Один человек погиб, еще 7 получили травмы.
К сожалению, не удалось выжить в аварии водителю рейсового автобуса. Один из семи пострадавших – 25-летний мужчина - впал в кому. Шестеро получают амбулаторное лечение.
Данные о количестве попавших в ДТП автомобилях в разных источниках отличаются. В одних СМИ сообщается об 11, в других о 13 – шести грузовиках, шести легковушках и одном автобусе.
Причиной называют мокрое покрытие дороги и плохая видимость из-за тумана.
Будьте осторожны, отправляясь в путь!
Видео: Svitlana Sorokina
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