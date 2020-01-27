Мины возле детской площадки: в Запорожье обнаружили страшную находку (видео)

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В Запорожье обнаружили страшную находку рядом с детской площадкой. Об этом NNS стало известно з сообщения на сайте «Багнет», который ссылается на ресурс «Актуально».

Согласно полученной NNS информации, возле детской площадки и киосков по ул. Рустави в субботу, 25 января, местные жители нашли пакет с взрывоопасными предметами.

На место были вызваны сотрудники полиции, бойцы ГСЧС и взрывотехники. Об этом "Актуально" рассказали читатели, поделившись также видео с места инцидента.

В ходе проверки территории выяснилось, что в пакете находились противопехотные мины. Место, где они были обнаружены, оградили лентой.

По словам местных жителей, корпуса от мин кто-то сдал на металлолом. Его принимают в рядом стоящем киоске. Так это или нет — устанавливают правоохранители.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине от взрыва случайной гранаты погиб отец двоих детей.