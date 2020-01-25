Под Киевом в реку упал автомобиль с ребенком

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В ночь на 25 января в Киевской области случилось ЧП. В реку упал автомобиль с ребенком. ОБ этом NNS узнал из сообщения на сайте 112.

Согласно информации, полученной NNS, ночью 25 января на окраине Ирпеня Киевской области автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча. В салоне авто на момент аварии находился 9-летний ребенок.

Отмечается, что около 01:00 Hyundai ехал вдоль реки Буча. Водитель сообщил патрульным, что на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону, и автомобиль занесло, после чего он слетел в реку.

Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка.

Ребенка доставили в реанимацию, о его состоянии не сообщается.

Hyundai полностью скрылся под водой, его будут доставать спасатели.

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