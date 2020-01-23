В Херсоне сожгли офис Шария. Жена политика обещает войну

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В Херсоне дотла сожгли офис партии Шария. Об этом NNS стало известно из сообщения супруги политика Ольги Шарий в Фейсбуке.

Согласно полученной NNS информации, офис находится в жилом доме. На месте происшествия работали полиция, пожарные, а также юристы партии. Пожар произошел в ночь на 23 января.

Ольга Шарий написала:

«В Херсоне подожгли штаб Партии Шария. На месте полиция, пожарные, наши юристы.

Все это происходит, потому что власть, которая обещала сажать - трусливо сидит на жопах сама, и ничего не делает.

Я вынуждена сказать, что мы эти ситуации не хаваем, как хавали остальные все эти годы. Иногда стоит только подумать, а уже появляются народные мстители, которые напаивают мочой. Бывает же такое. Даже не подумали бы никогда такое делать.

Мы вторую щеку подставлять не будем. Надо будет - пойдем войной, но своих людей защитим. Законной войной, безусловно.

Или же - пусть власть займется своими прямыми обязанностями и защищает эту страну от беспредела».

Сделал заявление о пожаре и сам Анатолий Шарий.

Он написал:

"Изюминкой данного преступления является то, что офис нашей политсилы находился в жилом доме... Если бы пожарные приехали недостаточно вовремя, если бы огонь быстрее перекинулся на другие квартиры, это могло привести к массовым жертвам... Это никакой не поджог, это натуральный теракт, который мог привести к множественным жертвам среди мирного населения".

В политсиле обещают хорошо заплатить за информацию о поджигателях.

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