В Херсоне сожгли офис Шария. Жена политика обещает войну

- 23 січ. 2020
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В Херсоне дотла сожгли офис партии Шария. Об этом NNS стало известно из сообщения супруги политика Ольги Шарий в Фейсбуке.
Согласно полученной NNS информации, офис находится в жилом доме. На месте происшествия работали полиция, пожарные, а также юристы партии. Пожар произошел в ночь на 23 января.
Ольга Шарий написала:
«В Херсоне подожгли штаб Партии Шария. На месте полиция, пожарные, наши юристы.
Все это происходит, потому что власть, которая обещала сажать - трусливо сидит на жопах сама, и ничего не делает.
Я вынуждена сказать, что мы эти ситуации не хаваем, как хавали остальные все эти годы. Иногда стоит только подумать, а уже появляются народные мстители, которые напаивают мочой. Бывает же такое. Даже не подумали бы никогда такое делать.
Мы вторую щеку подставлять не будем. Надо будет - пойдем войной, но своих людей защитим. Законной войной, безусловно.
Или же - пусть власть займется своими прямыми обязанностями и защищает эту страну от беспредела».
Сделал заявление о пожаре и сам Анатолий Шарий.
Он написал:
"Изюминкой данного преступления является то, что офис нашей политсилы находился в жилом доме... Если бы пожарные приехали недостаточно вовремя, если бы огонь быстрее перекинулся на другие квартиры, это могло привести к массовым жертвам... Это никакой не поджог, это натуральный теракт, который мог привести к множественным жертвам среди мирного населения".
В политсиле обещают хорошо заплатить за информацию о поджигателях.
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