У Вінниці зґвалтували 6-річну дитину

- 23 січ. 2020
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У Вінниці вітчим зґвалтував шестирічну дівчинку. Про це NNS інформує з посиланням на Національну поліцію у Вінницькій області.
Згідно отриманої NNS інформації, 20 січня до поліції звернулась мати дівчинки і повідомила про те, що її співмешканець вступив у статеві зносини з її малолітньою донькою за місцем спільного проживання у м. Вінниці.
Поліцейські провели на місці злочину першочергові слідчі дії та затримали в процесуальному порядку 36-річного підозрюваного. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
6-річна дівчинка госпіталізована.
Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.152 (зґвалтування).
Наразі за погодженням з Вінницькою місцевою прокуратурою слідчий оголошує затриманому про підозру. Слідство клопотатиме в суді щодо обрання для затриманого міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Такий злочин карається ув’язненням терміном від 10 до 15 років.
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