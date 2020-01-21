В Чернівцях розсіяна жінка «поставила на вуха» всі служби міста

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Через неуважність чернівчанки підняли на вуха всі спецслужби міста. Подія сталася 14 січня 2020 року. Про неї NNS стало відомо з матеріалу на місцевому сайті «Погляд», який посилається на прес-службу патрульної поліції у Чернівецькій області.

Повідомляється, що14 січня 2020 року близько 13-ї години патрульні отримали виклик: "Виявлення підозрілого предмета". Поліцейські негайно направляються на місце події.

Працівниця тролейбусного депо повідомила, що в тролейбусі №395 на сидінні виявили залишену жіночу сумку без нагляду. Інспектори евакуювали людей, забезпечили охорону місця події, викликали ДСНС, вибухотехнічну службу та ШМД.

Вибухотехніки перевірили сумку. Небезпечних предметів не виявили.

Вже за декілька хвилин на місці події з'явилася власниця сумки. Жінка повідомила, що через неуважність забула сумку. Речі повернуто власниці. Рух було відновлено.