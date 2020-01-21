В Запорожской области погибла семья с детьми

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В городе Каменка-Днепровская Запорожской области в результате неисправности печного отопления погибли мужчина, женщина и двое детей, среди которых один несовершеннолетний. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Актуально.

Согласно полученной NNS информации, 20 января около 7:55 в Каменско-Днепровское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в частном доме в городе Каменка-Днепровская обнаружено четыре трупа.

На месте происшествия работают руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа, эксперты, криминалистическая лаборатория и работники ГСЧС Запорожской области.

Полицейские обнаружили трупы хозяев жилища человека 1970 года, женщины 1979 года рождения и их детей 2001 и 2005 годов рождения.

По предварительным данным, семья погибла в результате неисправности печного отопления и отравления угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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