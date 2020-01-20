На Днепропетровщине были изнасилованы две девушки после знакомств в интернете

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На Днепропетровщине две девушки стали жертвами сексуального насилия. С преступниками они познакомились в интернете. Об этом NNS стало известно из сообщений на сайте Национальной полиции.

Так, в Никополе задержали преступника, который изнасиловал и пытался убить 22-летнюю девушку из Покрова.

Злоумышленник заманил к себе в арендованную квартиру девушку под предлогом трудоустройства. Там мужчина незаконно удерживал ее, а затем пытался убить. От смерти девушку спал случайный прохожий.

В ходе досудебного расследования было установлено, что жительница города Покров разместила объявление в интернете о поиске работы. Незнакомый мужчина позвонил ей и предложил работу по уходу за ребенком. Пригласил на собеседование в Никополь.

14 января 2020 года девушка приехала на собеседование и пришла по указанному адресу. В квартире встретила своего «работодателя». Он закрыл дверь, связал своей жертве руки и заклеил рот. Затем изнасиловал ее и держал насильно в квартире до следующего дня.

15 января утром мужчина привел девушку в гаражи, где пытался ее задушить. Случайный прохожий, который выгуливал собаку и стал свидетелем происходящего, помешал совершить страшное преступление.

Злоумышленник сбежал, но уже через несколько часов был задержан сотрудниками полиции. Правоохранители установили, что 37-летний мужчина ранее уже был судим за тяжкие преступления. Последние несколько месяцев жил в Никополе.

16 января следователем при согласовании с местной прокуратурой преступнику объявили о подозрении в совершении преступлений по статьям 15, часть 3, 115, часть 1 и 152, часть 2 Уголовного кодекса Украины (изнасилование, покушение на убийство, незаконное похищение человека).

Идет досудебное расследование.

Второе изнасилование произошло в Кривом Роге вчера, 19 января. 20-летняя девушка познакомилась в интернете с мужчиной и пришла к нему на свидание. «Жених» оказался преступником. Угрожая ножом, он изнасиловал девушку прямо на улице и отнял у нее мобильный телефон.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Она утверждает, что на свидание пришел мужчина, не похожий на того, с кем она общалась в интернете. Примет насильника девушка не запомнила. Открыто уголовное производство.