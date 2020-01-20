Двоє чоловіків підірвалися на гранаті у Запорізькому районі

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В одному з сіл Запорізького району внаслідок необережного поводження з боєприпасом загинуло двоє чоловіків. Про це NNS стало відомо з повідомлення поліції Запорізької області.

19 січня близько 10:30 до Запорізького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в селі Лежине Запорізького району виявлено трупи двох чоловіків.

«На місце події прибули керівництво, слідчо-оперативна група відділення поліції, криміналістична лабораторія та працівники Вибухотехнічного управління», — йдеться в повідомленні.

Поліцейські виявили труп господаря квартири, чоловіка 1981 року народження, та місцевого мешканця 1981 року народження з осколковими пораненнями тіла.

Працівники поліції провели ретельний огляд та вилучили металеві уламки корпусу гранати «Ф-1», важіль підривника й інші речові докази. Вилучене направлено на проведення дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Правоохоронці встановили, що під час вживання спиртних напоїв та, внаслідок необережного поводження з боєприпасом, стався вибух. В результаті якого обидва чоловіка померли на місці події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією нещасний випадок. Триває досудове дослідження.

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