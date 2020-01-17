Харьковский "волонтер" решил "заработать" на беде одинокой мамы

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Мошенник и авантюрист, выдающий себя за благотворителя, решил «подзаработать» на беде одинокой мамы двоих маленьких детей. Об этом NNS узнал из сообщения на страничке благотворительного фонда «Детям Никополя» (Днепропетровщина)

Согласно информации, полученной NNS , Олег Вересов (он же Олег Черноусько), воспользовавшись ситуацией, разместил просьбу помощи никопольчанке Евгении Зерновой на харьковских ресурсах и подставил в тексте свои реквизиты.

При этом сама Евгения с этим человеком не знакома и, естественно, ни о чем его не просила.

Олег Вересов хорошо известен в кругу никопольских благотворителей. И, увы, отнюдь, не добрыми делами. Он выдает себя за директора благотворительного фонда и за солидного журналиста. Использует грязные методы, чтобы нажиться на чужой беде. Иногда просто, как в данном случае, размещает свои реквизиты в просьбах о помощи. Иногда втирается в доверие к нуждающимся, обещает помочь, а потом обирает до нитки. Жертвами его становятся беспомощные, зачастую не очень сведущие в юридических вопросах люди, или просто те, кто дошел до полного отчаяния и хватается за последнюю соломинку. Ранее Вересов работал в Никополе, затем начал «гастролировать» по Украине. Сейчас он заявляет, что живет в Харькове, где занимается «благотворительной деятельностью».

Пост о Евгении Зерновой и ее сложной ситуации разместили в сети волонтеры. Они просили помощи для молодой женщины, воспитывающей двоих маленьких детей и заботящейся о пожилой больной бабушке.

А спустя какое-то время он появился от имени Вересова, только с уже подправленными реквизитами.

Евгения пыталась связаться с «благотворителем», но на контакт он не идет. В планах – обращение в полицию.

Сообщаем также, что на данный момент семью взял под опеку БФ «Детям Никополя». Сбор идет только на специальное питание для малышки. Жени. Средства можно перечислить на счет или карту фонда. Или связаться с сотрудниками фонда по телефону.

Контакты и реквизиты:

+38 050 255-20-11,

+38 066 483-62-26

№ текущего счета в ПриватБанке 26004060733219 код ЕГРПОУ / ИНН37338281 ЕГРПОУ банка 14360570 МФО305299.

Номер карты ПриватБанка 5169330518257016 (карта открыта именно для благотворительных взносов на имя директора фонда Горбаненко Маргариту Николаевну и привязана к счету фонда).

Внимание! При перечислении обязательно указывайте, что помощь для Евгении Зерновой.

С самой Женей можно связаться по телефону: 0638495934.

Будьте осторожны, совершая добрые дела! Не кормите мерзавцев, питающихся чужой бедой.