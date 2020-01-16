В Запорожье покончил с собой подросток

Завантажте мобільний додаток сайту

В Запорожье подросток спрыгнул с моста и разбился насмерть. Об этом NNS стало известно из сообщения на местном сайте 1-й Запорожский.

Трагедия произошла сегодня, 16 января около 14:30. Подросток прыгнул с арочного моста. Как выяснили журналисты, погиб парень 2003 года рождения, ученик Запорожского гидроэнергетического колледжа.

По предварительной информации — парень покончил с собой. Но окончательно причину смерти установит следствие.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, медики скорой помощи, а также судебно-медицинские эксперты.

Прибыла на место происшествия и мама подростка, которая опознала в погибшем своего сына.

Журналисты сообщают, что парня, перелазившего через ограждение, заметил водитель проезжающего мимо авто. Он остановился, и постарался отговорить юношу прыгать. Но подросток, все же сделал этот роковой шаг…

Ранее мы сообщали о том, что 16 января в Днепре повесился на шнурке юноша