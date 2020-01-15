У Миколаєві підлітки жорстоко зґвалтували чоловіка з інвалідністю

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Поліцейські Миколаєва встановили малолітніх, які жорстоко познущались над чоловіком з інвалідністю. Про це NNS стало відомо з повідомлення поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що 14 січня, до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 25-річного чоловіка з інвалідністю, у якого медики діагностували пошкодження в області прямої кишки.

Постраждалий повідомив поліції, що тілесні ушкодження йому завдали двоє малолітніх хлопців стороннім предметом.

Поліцейські встановили причетних до злочину осіб, якими виявились двоє місцевих мешканців 12-ти та 13-ти років.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 3 ст. 152 КК України «зґвалтування».

Підлітки разом із батьками були доставлені у відділк поліції. Слідчі з’ясовують всі обставини події та мотиви злочину. Триває розслідування.