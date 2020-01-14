В столичній поліклініці на дитину впали двері

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У Київській поліклініці на 4-річного хлопчика впали металеві двері і серйозно травмували його. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті 24 Здоров’я.

Згідно інформації, отриманої NNS , мати трьох дітей через вітряну віспу привела малих в поліклініку. Коли жінка в реєстратурі отримувала талон до лікаря, хлопчик зачепив металеві двері, які стояли підперті об стіну, в результаті троє металевих дверей привалили дитину.

- Напередодні тут проводили ремонтні роботи, але ніякої загороджувальної стрічки не було,

— зазначив родич потерпілого хлопчика Олександр Суворов.

У дитини перелом правого стегна та шоковий стан. Хлопчика швидкою госпіталізували до дитячої лікарні, де дитину прооперують. Правда, через те, що постраждалий хворіє на вітряну віспу, операцію перенесли.

За фактом травмування дитини поліція проводить перевірку в приміщенні поліклініки. Правоохоронці пообіцяли встановити деталі та причини інциденту.

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