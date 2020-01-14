Катастрофа з проривом тепломережі у Києві: що відомо (фото, відео)

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У Києві ввечері 13 січня сталася надзвичайна подія з постраждалими. Про це NNS дізнався з повідомлення прес-служби ДНС України. Прорвало тепломережу.

Згідно отриманої нами інформації, 13 січня в Голосіївському районі Києва на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломереж стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажирів, а також 3-х громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.

Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан та на перший поверх ТРЦ «Ocean Plaza». Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 6 осіб.

На місці працювали комунальні служби та рятувальники КМДА.

Пізніше стало відомо, що постраждали 9 людей, 7 з них були госпіталізовані з опіками.

Також пізніше з’явилася інформація про новий провал асфальту неподалік місця аварії. Про це повідомляє «Столичний регіон».

На додаток у вітринах кав’ярень потріскало скло великих вітрин. Станом на зараз комунальники працюють над встановленням точних причин та усуненням наслідків великої столичної аварії.

Достеменно відомо, що о 23:00 провалу з цього боку ще не було. Ймовірно він стався у проміжку меж 11 вечора понеділка та 7 ранку вівторка.

Обвал стався на вулиці, яка веде до підземних паркінгів.