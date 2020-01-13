"Пояс вірності": у Запоріжжі ревнива дружина жорстоко помстилася чоловікові за зраду (ФОТО)

- 13 січ. 2020
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Інцидент стався у Запоріжжі, і здивував не тільки медиків, але і рятувальників. Так, місцевий житель постраждав від рук власної дружини, яка вирішила по-своєму помститися за зраду.
Вона особисто накрутила йому на геніталії гайку, поки чоловік спав. В результаті статевий орган розпух, медики не змогли самостійно звільнити людину від "пояси вірності".
Допомогли лише рятувальники з "Кобри", які розпиляли залізний елемент, поки чоловік перебував під наркозом.
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