"Пояс вірності": у Запоріжжі ревнива дружина жорстоко помстилася чоловікові за зраду (ФОТО)

13 січ. 2020
1457

Завантажте мобільний додаток сайту

Інцидент стався у Запоріжжі, і здивував не тільки медиків, але і рятувальників. Так, місцевий житель постраждав від рук власної дружини, яка вирішила по-своєму помститися за зраду.

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

Вона особисто накрутила йому на геніталії гайку, поки чоловік спав. В результаті статевий орган розпух, медики не змогли самостійно звільнити людину від "пояси вірності".

Допомогли лише рятувальники з "Кобри", які розпиляли залізний елемент, поки чоловік перебував під наркозом.

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!