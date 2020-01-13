Треш на трасі під Запоріжжям зранку 13 січня: масова ДТП з поліцією та швидкими (фото)

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На Запоріжжі сьогодні, 13 січня, вранці сталася масова дорожно-транспортна пригода за участю великої кількості автомобілів. Про це NNS дізналась з повідомлення на сайті 061.

Згідно інформації, отриманої NNS, аварія мала місце на трасі Харков-Сімферополь в межах села Кам’янське.

Як вже вдалося з’ясувати, на слизькій дорозі водійка легкового авто «Форд» втратила управління і виїхала кювет. Дівчина повідомила про ДТП в поліцію. Також на місце події виїхала бригада «швидкої допомоги».

Поки медики надавали першу допомогу постраждалій, а правоохоронці складали протокол, автомобіль «ВАЗ» врізався в «швидку» та зачепив автомобіль поліції. На місце події викликали ще один наряд поліції та ще одну «швидку».

Згодом у другу карету швидкої медичної допомоги в’їхав водій автомобіля автомобиле Dodge. Він же зачепив і автомобіль Audi, який якраз рухався по трасі.

В результаті 7 автомобілів отримали механічні пошкодження (серед них дві машини швидкої та один поліцейський автомобіль). На щастя, ніхто з людей серйозно не постраждав.