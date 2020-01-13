По Дніпру курсував "автобус-потяг"

- 13 січ. 2020
- 293
Завантажте мобільний додаток сайту
У Дніпрі водій причепив до автобусу, що сильно димить, пластикову трубу.
Про це NNS дізнався від Depo.Дніпро, який посілається на пост дніпрянки у фейсбуці Тетяни Лампіки.
У місті Дніпро був помічений автобус "Ікарус" із пластиковою трубою, що виводить вихлопні гази над дахом автобусу. Автор посту пише:
«Это что-то.. это не просто нонсенс.. это возмутительно и опасно для здоровья!»
Через велику кількість вихлопних газів та їх щільність, автобус із трубою нагадує потяг.
Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!