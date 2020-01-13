По Дніпру курсував "автобус-потяг"

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У Дніпрі водій причепив до автобусу, що сильно димить, пластикову трубу.

Про це NNS дізнався від Depo.Дніпро, який посілається на пост дніпрянки у фейсбуці Тетяни Лампіки.

У місті Дніпро був помічений автобус "Ікарус" із пластиковою трубою, що виводить вихлопні гази над дахом автобусу. Автор посту пише:

«Это что-то.. это не просто нонсенс.. это возмутительно и опасно для здоровья!»

Через велику кількість вихлопних газів та їх щільність, автобус із трубою нагадує потяг.